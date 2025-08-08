В Москве 9 и 10 августа перекроют почти 30 набережных для автомобилистов

В ближайшие выходные столичным водителям придется отказаться от привычных маршрутов. В том числе будет закрыт проезд через Астаховский, Малый Устьинский и Карамышевский мост. Изменится схема движения на Звенигородском шоссе и проспекте Маршала Жукова.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции. С семи утра и до часа дня для автомобилистов ограничат движение от дома 2а до 14-го на участке Крылатской улицы. Аналогичная ситуация произойдет на местном проезде от дома 2а до дома 2, строения 2 на той же улице.

В свою очередь, 10 августа перекрытия продлятся с шести утра до половины двенадцатого ночи. В этот промежуток времени не удастся проехать по улицам 1905 года, Народного Ополчения и Крылатской, плюс Мневники, Нижние Мневники и Лужники.

В общей сложности проезд закроют по 28 набережным. В том числе Яузы, еще в списке числятся Фрунзенская, Краснопресненская, Ростовская, Лужнецкая, а также Саввинская, Новодевичья и Смоленская.