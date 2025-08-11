В России введут обязательные ГОСТы для пешеходных переходов и обочин

В нашей стране некоторые стандарты в области организации дорог планируют превратить из рекомендательных в обязательные. В частности, это должно коснуться обустройства пешеходных переходов, обочин, а также ледовых переправ и автозимников.

Как сообщает «Коммерсантъ», все вышесказанное предусмотрено поправками в профильное распоряжение правительства 2438-р, подготовленными представителями МВД. Согласно пояснительной записке к соответствующему документу, инициатива направлена на повышение безопасности дорожного движения.

Согласно новшествам, в том числе 2,5-метровая обочина на переходно-скоростных полосах станет обязательной. Это необходимо для безопасного разгона или торможения машины, покинувшей общий поток. Пешеходные переходы оборудуют освещением, а в ряде случаев и ограждением.

Кроме того, предлагается латать трещины ледовых переправ и автозимников за 24 часа, для обозначения ширины дороги предусмотрены сигнальные стержни. Плюс речь идет о знаках, информирующих о разрешенной скорости, минимальной дистанции между автомобилями и допустимой грузоподъемности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей.