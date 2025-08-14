Садовое кольцо перекроют в двух направлениях 17 августа

В ближайшие выходные в Москве ограничат автомобильное движение. В частности, 16 августа это коснется Зубовской улицы, проезда Девичьего Поля и Большой Пироговской. А 17-го, в воскресенье, из-за проведения забега Садовое кольцо перекроют почти на весь день.

Об этом предупредил столичный Дептранс, карта перекрытий опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы. На участках улиц Зубовская, Большая Пироговская и проезда Девичьего Поля не удастся припарковаться уже с 14 августа и до окончания всех мероприятий. При наступлении 15-го временно там же закроют полосу движения до восьми часов вечера 16-го.

В субботу с восьми вечера до семи утра понедельника не получится привычным образом проехать по Зубовской улице — движение ограничат от Дашкова переулка до Большой Пироговской. Аналогичная ситуация произойдет в проезде Девичьего Поля — от Зубовской до Плющихи. В случае Большой Пироговской не стоит рассчитывать на привычный маршрут от улицы Еланского до Зубовской.

В воскресенье в обоих направлениях будет закрыто Садовое кольцо, это продлится с семи утра до половины восьмого вечера. В том числе водители не смогут попасть на Зубовскую улицу от Дашкова переулка до Садового.