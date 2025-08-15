Зона платной парковки в Москве снова расширилась 15 августа

Как сообщает столичный Дептранс, московские водители вынуждены платить за новые парковки в Бескудниково, Восточном и Западном Дегунино, в Кузьминках и Лефортово. Кроме того, придется раскошелиться в Тимирязевском районе, Марьино, Царицыно и Кунцево. Шупальца платной зоны также затронут Нагорный, Южное Бутово, Тушино и Ховрино. В Митино и Внуково аналогичная ситуация сложилась даже за пределами МКАД. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте вышеупомянутого ведомства.
По мнению городских властей, увеличение количества платных парковок сделает жизнь населения комфортнее. Ожидается, что вырастет оборачиваемость стоянок, а места на них будут освобождаться быстрее. Кроме того, речь идет о снижении нарушений ПДД и повышении скорости прибытия экстренных служб.
Остается сказать, что это еще не конец — третий этап расширения зоны платных парковок в Москве запланирован на 3 октября. А первый, напомним, прошел 20 июня.