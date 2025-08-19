Стало известно, где в России построят самые большие зарядки для электрокаров

В Московской области стартовало строительство пары многофункциональных зарядных комплексов, предназначенных для нужд владельцев электромобилей. Для начала хабы разместят на 65-м и 75-м километрах трассы М-11 «Нева». В перспективе их количество на магистрали хотят довести до полудюжины.

Как сообщает «Автодор», упомянутые зарядные комплексы должны стать крупнейшими в нашей стране. Планируется, что они заработают уже в следующем году. Строительные работы проводятся структурами «Русгидро».

Если все пойдет по плану, любители прокатиться по М-11 смогут воспользоваться зарядными станциями двух типов. Мощность быстрых составит от 150 до 210 кВт, а для длительных стоянок предусмотрены версии на 22 кВт. В проект изначально заложено оборудование, которое способно обеспечить резервное энергоснабжение.

Площадь сервисных зданий многофункциональных зарядных комплексов составит не менее 900 квадратных метров. О дополнительной инфраструктуре беспокоиться не придется — можно рассчитывать на супермаркеты, кафе, аптеки, площадки для детей и даже зоны, где разрешат выгуливать домашних животных.