Садовое кольцо перекроют из-за Московского транспортного электрофестиваля

В ближайшую субботу, 23 августа, простым водителям в Москве не удастся проехать по Садовому кольцу и нескольким прилегающим улицам. Движение ограничат из-за фестиваля, в котором примут участие владельцы электрокаров и соответствующих мотоциклов. Кроме того, вводится временный запрет на парковку.

Об этом предупреждает столичный Дептранс. Известно, что с 00:01 до 18:00 не удастся проехать по Новоконюшенному переулку от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля.

До 20:00 станет недоступна Зубовская улица от Дашкова переулка до Большой Пироговской. Аналогичная ситуация сложится в проезде Девичьего Поля от Плющихи до Зубовской. В свою очередь, Большую Пироговскую закроют от Новодевичьего проезда до уже не раз упомянутой Зубовской.

С 11:50 и вплоть до окончания фестиваля автомобилистам запретят двигаться по внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового.

Помимо всего прочего, планируется перекрыть проезд по одной полосе в каждом направлении на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской и в проезде Девичьего Поля. Ограничительные меры будут действовать 22 августа с 15:00 до 23:59, а также 23 августа с 20:00 до 23:00.

Уже в грядущую пятницу, 22 августа, с 00:01 москвичи не смогут оставить автомобиль на участках улиц Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля и Новоконюшенном переулке. А 23 августа на участке Дашкова переулка ограничения продлятся с 00:01 до 18:00.