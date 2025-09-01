Навигаторы начали показывать в режиме реального времени сигналы светофоров

В сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» появились данные о сигналах светофоров в реальном времени. Новая функция пока работает только на отдельных участках Садового кольца, но в течение следующего года ее планируют распространить на все районы столицы.

Об этом в первый осенний день сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале. Уточняется, что водители, прокладывая маршрут, могут заранее увидеть, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько времени осталось до его смены. Эта информация поступает из интеллектуальной транспортной системы ЦОДД и синхронизируется с «умными» светофорами, оборудованными таймерами.

Аналогичный функционал появился и в геосервисе «2ГИС», сообщают «Известия». По данным пресс-службы компании, навигатор начал показывать сигналы светофоров внутри Третьего транспортного кольца, а также в нескольких районах столицы. Функция доступна в последней версии приложения для iOS и Android. В ближайшее время ее запустят на всей территории Москвы, а с 2026-го планируют начать подключение других городов.