Эксперт Солончук подсказал, что делать, если водитель оторвал пистолет на АЗС

В «водительской» жизни бывает всякое — в том числе нештатные и опасные ситуации на АЗС. Например, та, при которой автомобилист случайно отрывает пистолет от шланга. Что в таком случае делать? Во-первых, немедленно прекратить заправку. Если мотор работает, а горючее продолжает поступать, нужно нажать на специальную кнопку аварийного отключения аппарата.

Инструкция, которая может оказаться очень полезной

Как в беседе с «Российской газетой» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон BMW» Александр Солончук, эта самая кнопка, как правило, находится на корпусе устройства: ее окрашивают в яркий цвет и обозначают соответствующей надписью. Если по какой-то причине клавиши нет, нужно хотя бы просто заглушить двигатель автомобиля.

Категорически запрещено пытаться вернуть пистолет на место или производить иные манипуляции с оснащением. Главной задачей является снижение вероятности опасности, поскольку пролитое топливо обладает высокой горючестью.

Нужно без промедления известить сотрудника заправочной станции. Персонал обучен правилам поведения в чрезвычайных обстоятельствах: работники знают процедуру отключения подачи горючего из конкретного терминала, эвакуации посетителей и грамотной нейтрализации последствий.

Следует отойти на безопасную дистанцию и оповестить окружающих. При возникновении угрозы воспламенения — например, при появлении интенсивного запаха или видимой лужи — необходимо предупредить других людей, чтобы они тоже отдалились и отказались от применения источников открытого огня и мобильных устройств.

Водителю, оторвавшему пистолет, следует быть готовым нести материальную ответственность. После устранения угрозы уполномоченное лицо составит документ о случившемся и нанесенном ущербе. Собственник АЗС вправе затребовать компенсацию за порчу имущества, а также расходов на ликвидацию последствий в рамках закона, напомнил эксперт.