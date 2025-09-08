Мэрия Москвы пообещала сохранить в столице некоторе число бесплатные парковок

Представители столичной мэрии не стремятся, по их словам, сделать все парковки Первопрестольной платными. Прежде всего, в этом ключе власти, якобы, ориентируются на локации с большим количеством нарушений правил стоянки.

В беседе с изданием «Комсомольская правда» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что при увеличении количества платных стоянок для автомобилей чиновники обращают внимание на районы, где наблюдается дефицит парковочных мест. Затем идет этап согласования с местными депутатами, что помогает максимально взвешенно принять решение о расширении платной зоны.

Появление платных стоянок решает многие проблемы местного населения, которое лишается свободных мест из-за автомобилистов, посещающих чужой район временно. Например, резиденты могут гораздо чаще оставлять личный транспорт рядом с домом, если оформят парковочное разрешение на год, которое обойдется в 3000 рублей. При создании платных стоянок это происходит на 40-60% чаще с учетом конкретной части столицы, отметил г-н Ликсутов.

Портал «АвтоВзгляд» не уверен, что все эти объяснения чиновника удовлетворят жителей большинства районов Москвы (особенно спальных), где проблем с парковой отродясь не было, однако платные паковки были там введены. Точно так же они не поймут, почему на многих улицах мегаполис была волюнтаристские запрещена стоянка и остановка ТС, хотя они никому там в подавляющем большинстве случаев немешали.

Другое дело, если мэрия не слышит и не видит массовых протестов городских автовладельцев против тотального внедрения платных парковок в городском пространстве, значит моторизованных москвичей эта политика Дептранса устраивает. А значит довольно скоро в Москве за любое место под солнцем для автомобиля придется раскошеливаться.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме призвали запретить в Москве платные парковки около больниц и школ.