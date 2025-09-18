Центр Москвы закроют для автомобилистов 21 сентября

Как сообщает ЦОДД, водителям придется продумывать альтернативные маршруты уже с трех часов ночи. С этого момента и до завершения спортивного мероприятия не удастся проехать по Садовой-Кудринской и Большой Садовой, Садовой-Триумфальной и Садовой-Каретной. То же самое касается Коровьего Вала, Большой Ордынки, улиц Лужники и Смоленская, плюс Тверская, Яузская и Балчуг.
Ограничения введут на Новой, Старой и Смоленской площадях, будут недоступны Октябрьский и Маяковский тоннели, гаишники закроют Большой Путинковский, Костомаровский и Лубочный переулки, как и Устьинский, Театральный, Китайгородский и Садовнический проезды.
Водителям придется избегать Тверского и Цветного бульваров, Смоленского и Новинского, Яузского, Покровского и Зубовского. Аналогичная ситуация сложится на Страстном и Чистопрудном, Петровском и Рождественском.
Необходимо держаться подальше от ряда набережных, а именно Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской. В запретный список также включены Кремлевская и Пречистенская, Фрунзенская и Берниковская, Устьинская и Раушская, Подгорская. Проехать на машине не получится по Полуярославской и Серебрянической, Лужнецкой и Новодевичьей, Саввинской и Ростовской, Николоямской и Костомаровской.
Наконец, будут перекрыты Малый Москворецкий и Большой Устьинский мосты, Малый Устьинский, Костомаровский и Крымский.