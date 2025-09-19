Российские автомобилисты массово бросились регистрировать свои гаражи

В нашей стране ощутимо выросло количество машино-мест, поставленных на учет в Росреестре. За первую половину 2025 года отечественные автомобилисты зарегистрировали 78 тысяч таких объектов недвижимости. Это на 21% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Как сообщает ТАСС, россияне стали активнее защищать свои права на объекты недвижимости, чтобы в полной мере распоряжаться ими. По этой причине в текущем году на территории Центрального федерального округа (ЦФО) наши водители поставили на кадастровый учет 31,7 тыс. машино-мест с января по июнь. Актуальные показатели выросли почти на 40% в годовом выражении. При этом львиную долю в общем объеме обеспечили Москва и Московская область. В первом случае речь идет о 24,7 тыс., во втором — о 4,3 тыс. объектов.

За счет 11,3 тыс. оформленных машино-мест Южный федеральный округ (ЮФО) занял вторую строчку, свежие цифры обогнали прошлый год на 7%. Уточняется, что на Краснодарский край пришлось 8 тыс. регистраций.

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) замкнул тройку лидеров благодаря результату в 8,2 тыс. машино-мест. Согласно статистике, первое полугодие 2024-го уступает почти на 19%. А основную часть объектов, а именно 6 тыс., зарегистрировали в Северной столице.