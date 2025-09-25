Из-за мотофестиваля в Москве 27 сентября перекроют Садовое кольцо

В ближайшую субботу, 27 сентября, в центре столицы планируют ограничить движение автомобилей из-за грядущего мотофестиваля. Водителям не удастся проехать по части Садового кольца и ряду других улиц.

Об этом сообщил московский Департамента транспорта в своем официальном телеграм-канале. В частности, для простых автомобилистов в день проведения байкерского мероприятия будет недоступна внешняя сторона Садового кольца. Поэтому жителям Первопрестольной настоятельно рекомендуют пользоваться общественным транспортом, а именно — метро.

В первый день предстоящего уикенда можно забыть про поездки на машине по Смоленской улице, Косыгина и Большой Дорогомиловской. С аналогичной ситуацией придется мириться на Бережковской набережной, Бородинском мосту и Воробьевском шоссе.

Помимо всего прочего, нужно помнить, что на некоторых участках в вышеобозначенной зоне ограничений не удастся припарковаться.