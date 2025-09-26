В Москве ограничат движение в районе станции метро «Академическая»

В ближайшие выходные в столице введут очередные ограничения для автомобилистов из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. Временно перестанет работать перегон между «Октябрьской» и «Новыми Черемушками».

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы (mos.ru), водителям не удастся свернуть на улицу Гарибальди с Профсоюзной. Еще один виток запретов коснется улицы Косыгина. По ней ограничат движение в сторону центра на Ленинский проспект. Водителям придется избегать съезда с него на проспект 60-летия Октября, двигаясь в сторону области. А через проезд Апакова не получится вырулить на Донскую.

Попадет под запрет левый поворот на Шаболовку из проезда Апакова. В то же время перекроют выезд с Гарибальди на Профсоюзную, плюс участок между ними от дома 23 на Гарибальди. С Третьего транспортного кольца (ТТК) не получится попасть на Ленинский проспект. Вместо четырех полос движение будет доступно по двум по направлению из центра.

Остается сказать, что на отдельных участках перечисленных улиц будет действовать запрет на парковку транспортных средств.