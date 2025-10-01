В России через пять лет отремонтируют 60% межмуниципальных и региональных дорог

К 2030 году в нашей стране планируют повысить качество дорожного полотна в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». В итоге 60% магистралей регионального и межмуниципального значения должны соответствовать нормативам.

Согласно упомянутой программе, через пять лет доля трасс федерального значения с нормативными показателями, переданных в управление «Автодору», дойдет до 87,5%. По сравнению с 2022 годом цифры вырастут на 1,2%, а общая протяженность увеличится до 5,72 тыс. с прежних 4,16 тыс.

Власти планируют и строительство, и ремонт участков федеральных магистралей, не забывая подходы к Крымскому мосту. Ожидается, что пробки на пересечениях автомобильных и железных дорог станут меньше.

В то же время россияне должны быть больше довольны доступностью и качеством дорог. К 2030-му удовлетворенность населения собираются довести до 60%, за шесть лет улучшив результаты на 10%.

На Дальнем Востоке доведут до ума 85% дорог городских агломераций с населением не менее 20 тыс. человек и столько же региональных трасс, которые являются частью опорной сети.