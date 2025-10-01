В Подмосковье разрешили безвозмездно парковать электрокары на платных стоянках

Власти Московской области упростили жизнь владельцам электромобилей и байкерам. Теперь и те, и другие официально смогут парковаться на платных стоянках, не расходуя ни копейки. Но прежде придется зарегистрироваться в специальном реестре.

Об этом сообщило региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. При желании не тратиться на платную парковку в Подмосковье мотоциклистам и хозяевам батарейных машин нужно пройти процедуру регистрации на региональном портале госуслуг.

Для этих целей существует графа «Оформление, изменение, исключение, продление парковочного разрешения владельца двухколесного мотоцикла, мотороллера, другого двухколесного мототранспортного средства или электромобиля». Затем потребуется прикрепить отсканированные копии ПТС и свидетельства о регистрации.

Услуга предоставляется в течение шести рабочих дней. После получения соответствующего разрешения парковочное место не резервируется, но появляется возможность легально занять любую свободную площадку.

На сегодняшний день в 25 населенных пунктах Московской области доступно около 5000 парковочных мест. Региональными платными стоянками воспользовались уже более 800 000 раз.