Названа цена самого дорогого машино-места в Москве

На сегодняшний день стоимость максимально дорогого машино-места в столице оценивается более чем в 50 млн рублей. В качестве бонуса предусмотрена пара келлеров или, проще говоря, кладовок.

За те же деньги можно купить премиальное жилье

Как сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком Live», машино-место в Первопрестольной с самым большим прайсом, составившим 53 млн рублей, расположено рядом с Кремлем. Речь идет о площадке, которая находится на минус первом этаж в одном из ближайших жилых комплексов. Площадь пространства для парковки автомобиля — 18,9 кв. м.

Кстати, в нашей стране заметно выросло количество машино-мест, зарегистрированных в Росреестре. За первую половину текущего года российские автомобилисты поставили на кадастровый учет 78 тыс. таких объектов недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го их стало больше на 21%.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», с января по июнь только на территории Центрального федерального округа (ЦФО) наши водители зарегистрировали 31,7 тыс. машино-мест.