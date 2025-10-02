Топливная «лихорадка»: что на самом деле происходит на АЗС страны

Ажиотаж на АЗС и раздражение в соцсетях — так можно тактично охарактеризовать реакцию широкой публики в России на резкое удорожание моторного топлива, доходящее в ряде регионов до 90-100 рублей за литр АИ- 95, и его частичный дефицит. Цены ползут вверх по всей стране уже несколько недель подряд, причем цифры в чеках обновляются с настораживающей частотой. А на отдельных бензоколонках отмечается, повторим, нехватка горючего или даже отсутствие тех или иных его марок. Портал «АвтоВзгляд» помониторил ситуацию...

Если судить по сообщениям в соцсетях, то, к примеру, в Нижнем Новгороде в последних числах сентября АИ-95 отпускался по 65 рублей за литр. И, судя по отзывам местных жителей, суметь заправиться за такую цену было это большая удача. А на трассе М4 «Дон», как рассказал на своей страничке «ВКонтакте» один из возвращавшихся с юга автомобилистов, можно было заправиться по 66,99 руб.

В Москве 95-й встречается местами по 71 руб. за литр, а по области средняя цена ближе к 66 руб. На этом фоне откровения о том, что местами в Подмосковье можно найти АИ-95 по 63,34 руб. многими воспринимается уже как нечто фантастическое. На некоторых точках продажи действует ограничение «до 30 л в руки». В отдельных случаях нет 92-го или 95-го. Или работают не все колонки.

А, к примеру, на трассе М3 «Украина» на многокилометровом участке, где идут полномасштабные строительные работы по расширению дороги, оказались временно закрыты многие АЗС, что в совокупности с нехваткой топлива привело в минувшие выходные к длинным очередям на на тех заправках, что продолжают функционировать. Более того, в соцсетях стали распространяться ролики, на которых запечатлены в километровые очереди за бензином самых ходовых марок.

Фото: Ilya Moskovets/globallookpress.com

Есть и свидетельства о том, что в прошедшие выходные, к примеру, в Калужской области, можно было найти 92-й по 58 руб. В самой Калуге, на АЗС одной из известных федеральных сетей, страждущих заправляли АИ-95 по практически «волшебной» цене — 59,80. Но что интересно: буквально за неделю до этого на этой же заправке 95-й стоил ровно 59 руб., тремя неделями раньше цена была меньше почти на рубль, а во второй половине августа она вообще чуть превышала 57 руб. с копейками. То есть рост за считанные четыре-пять недель превысил 2 руб. за литр. И что ждет ценник на этой, да и на других АЗС еще через неделю, остается только гадать.

В Санкт-Петербурге на АЗС другой известной сети на днях можно было залить 92-й за 54,49 руб./л, 95-й — за 63,99, 95-й «Премиум» — за 66,59, солярку — за 71,54. Но особенно непростая ситуация, судя по всему, складывается в Крыму, где 92-й на днях отпускался примерно по 70 руб., «улучшенный» 95-й — почти по 85 руб., а обычного АИ-95 во многих случаях просто не было в наличии.

Ситуация в регионе усугубляется отсутствием АЗС крупных сетевых игроков. Глава полуострова Сергей Аксенов постарался договориться с нефтетрейдерами. Введены «ценовые потолки»: на АИ-92 — в пределах 70 руб./л, АИ-95 — 76 руб., на премиальный АИ-95 — 80, дизель — 75 руб. за литр. Но пока не очень ясно, будут ли они «рабочими». Кроме того, установлено ограничение на объем продажи горючки — не более 20 л в одни руки. К настоящему времени в республике, по данным СМИ, прекратила работа почти половина всех АЗС. Крымские цены превысили даже уровни, наблюдаемые в Якутии, где буквально на днях можно было залить 95-й минимум за 77,50, хотя еще недавно цена составляла 73,80 руб.

Фото: Усманов Замир/globallookpress.com

При текущем курсе рубля за доллар США, как замечают в соцсетях наблюдатели, встревоженные происходящим ценовым ралли, выходит, что цены на автомобильное топливо в России стали сопоставимы с теми, которые характерны для Штатов. Что не может не смущать, учитывая, что американский розничный рынок менее подвержен регулированию, и для него более характерны резкие ценовые скачки.

Отчасти именно по этой причине Правительство РФ продлило ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца года: для первого запрет касается всех участников рынка, второй могут поставлять лишь производители. Кроме того, до 30 июня 2026 года включительно установлены нулевые тарифы на ввоз в Россию обоих видов горючки.

Портал «АвтоВзгляд» продолжит следить за ситуацией на розничном рынке моторного топлива. Не пропустите следующий материал по этой теме, посвященный причинам сложившегося положения и возможному дальнейшему развитию событий.