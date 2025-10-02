3

В Подмосковье в 7 раз увеличат количество мест на платных парковках

Главной причиной нововведений стал хаос на автостоянках

Уже к концу следующего года в Московской области планируют довести количество мест на платных стоянках для автомобилей до 30 000. Местные власти хотят снизить запаркованность в так называемых точках притяжения.

Анатолий Белецкий

Об этом в беседе с изданием Msk1 рассказал министр транспорта региона Марат Сибатулин. По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье организовано в районе 3800 площадок на платных парковках.

Было принято решение расширить платную парковочную зону из-за того, что автовладельцы систематически бросают свои машины как попало. В результате должна вырасти пропускная способность улиц, отметил министр. Он добавил, что необходимо заняться и организацией соответствующего пространства в туристических местах.

Реформы затронут большую часть городов Московской области. До начала следующего года количество платных парковочных мест должно увеличиться до 10-тысячной отметки. На сегодняшний день такие зоны организованы в 23 населенных пунктах региона.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, какие автомобили разрешили безвозмездно парковать на платных стоянках в Подмосковье.

Аватар пользователя - отсутствует