В Подмосковье в 7 раз увеличат количество мест на платных парковках

Уже к концу следующего года в Московской области планируют довести количество мест на платных стоянках для автомобилей до 30 000. Местные власти хотят снизить запаркованность в так называемых точках притяжения.

Об этом в беседе с изданием Msk1 рассказал министр транспорта региона Марат Сибатулин. По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье организовано в районе 3800 площадок на платных парковках.

Было принято решение расширить платную парковочную зону из-за того, что автовладельцы систематически бросают свои машины как попало. В результате должна вырасти пропускная способность улиц, отметил министр. Он добавил, что необходимо заняться и организацией соответствующего пространства в туристических местах.

Реформы затронут большую часть городов Московской области. До начала следующего года количество платных парковочных мест должно увеличиться до 10-тысячной отметки. На сегодняшний день такие зоны организованы в 23 населенных пунктах региона.

