Вернуть бензин: в России складывается критическая ситуация с моторным топливом

Нарастить мощности по нефтепереработке в России после модернизации ряда НПЗ в «этом году и в следующем году» с помощью государственной поддержки пообещал в кулуарах Валдайского форума в Сочи вице-премьер Александр Новак. Это даст России дополнительные объемы для внутреннего рынка, заверил чиновник. При этом он признал текущие проблемы с поставками нефтепродуктов на АЗС в отдельных регионах, но заверил, что в целом по стране обеспечен баланс спроса и предложения.

Тем временем темпы роста цен в чеках на заправках, начиная с августа, стали ощутимо настораживать российских автомобилистов. В отдельных регионах некоторые марки горючего подорожали до 100 руб. за литр, а местами топлива вообще нет в наличии, о чем ранее уже рассказывал портал «АвтоВзгляд».

На этом фоне власти продлили ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до конца 2025 года: для первого запрет касается всех участников рынка, второй могут поставлять лишь производители. Кроме того, решено обнулить ввозные пошлины на автомобильное топливо (решение будет действовать до 30 июня 2026 года включительно).

То есть Россия начнет импортировать бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Причем объемы поставок планируется наращивать. Сработают ли чрезвычайные меры правительства? Этот вопрос беспокоит сейчас очень многих, ведь ситуация, в сущности, беспрецедентная, грозящая заоблачными ценами на АЗС и нехваткой «горючки», а в перспективе — превращением страны в нетто-импортера топлива.

Фото: Belkin Alexey/globallookpress.com

— В конце лета 2023 года на розничном рынке уже возникали осложнения, — напоминает независимый эксперт, кандидат экономических наук Петр Арефьев. — Но тогда это было связано в первую очередь с фактором сезонности. При этом власти два года назад тоже старались принять меры для нормализации сложившейся ситуации, ограничив экспорт.

Но нынешняя история особо сложная и в определенном смысле действительно беспрецедентная. Фактор сезонности наложился на резко возросший ущерб от ударов вражеских беспилотников по мощностям российских НПЗ. Эти два фактора и привели к нынешнему кризису, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».

— Запрет на экспорт бензина пока не оказал существенного влияния на рынок, — сетует ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — А вот с дизельным топливом особых проблем нет — его по-прежнему производится гораздо больше, чем требуется для внутреннего потребления. Причина в том, что выпадает слишком существенная доля мощностей по производству.

Сейчас происходит определенное улучшение за счет того, что снижается потребление: высокий автомобильный сезон заканчивается, и это тоже сглаживает ситуацию, в том числе — на бирже, рассказывает. С другой стороны, все большее число НПЗ уходит на внеплановые ремонты из-за повреждений, и предложение бензина также уменьшилось. А меры, которые сейчас принимает правительство, нацелены, скорее, на перспективу, — указывает специалист.

Фото: Hasan Bratic/globallookpress.com

— Физического дефицита топлива в масштабах страны нет, но он приближается, — делится Юшков. — Не зря правительство снимает импортные пошлины и на Дальнем Востоке, и со стороны Белоруссии — с тем, чтобы, поставив в союзную республику больше нефти, увеличить переработку и «повернуть обратно» нефтепродукты. С юга источники импорта — это Турция, Азербайджан. Они — основные претенденты на поставку бензина в Россию...

Эксперты замечают, что Новак предложил нарастить в октябре поставки белорусского бензина в Россию до 300 000 т в месяц. Общий объем необходимого импорта бензинов различных марок оценивается сейчас в 350 000 т. Что касается стоимости этих объемов, то государство готово задействовать привычный механизм демпфера — то есть компенсировать компаниям, насыщающим внутренний розничный рынок, часть расходов, чтобы сглаживать цены на АЗС. Другое дело — насколько поставщиков будут устраивать размеры этих компенсаций.

Впрочем, этими мерами действия властей не ограничиваются, замечает ведущий аналитик ФНЭБ. Разрешено также использовать ряд присадок для увеличения октанового числа в топливе, которые прежде были запрещены: у России есть возможность производить больше низкооктанового бензина, таких установок достаточно. Не исключено, что временно могут быть снижены требования к экологическому классу горючего. Сейчас в России можно продавать бензин и солярку со стандартом ниже «Евро 5». То есть рынок вполне можно насытить рынок, уверен Юшков.

Арефьев тоже считает, что дополнительные меры, которые власти принимают сейчас, в конечном итоге дадут приемлемый результат, и не позднее конца года позволят выровнять ситуацию с наличием топлива на заправках. Все технологии для полного восстановления прежней загрузки перерабатывающих мощностей у компаний имеются.

Фото: Frank Hoermann/Sven Simon/globallookpress.com

Если же говорить о качестве импортируемого топлива, то и здесь эксперт не видит особых проблем. Стандарт горючего изначально определяется октановым числом, и уж коль скоро в России ездят автомобили самого разного происхождения — европейские, японские, китайские, американские, это неизменно означает, что найти на мировом рынке подходящие марки бензина совсем несложно. Вопрос упирается лишь в контроль качества ввозимых объемов. С этим соглашается Юшков: импортироваться будет лишь то, что отвечает российским ожиданиям.

При этом собеседники портала «АвтоВзгляд» затрудняются сказать, какие конкретно дополнительные меры сейчас предпринимается в плане перехвата вражеских дронов на подлете к действующим НПЗ. Вполне вероятно, эта информация носит закрытый характер. Опять же, очевидно, что необходимо усиление контрразведывательной и антитеррористической деятельности в масштабах всей страны.

Юшков указывает, что, по его сведениям, нефтепереработчики делают все, что зависит от них, чтобы обеспечить безопасность своих заводов. Они опутывают объекты «сеткой-рабицей», включая мелкие электроэнергетические подстанции, местами ставят бетонные блоки.

Эксперты затрудняются с прогнозами относительно дальнейшей динамики цен на российских АЗС. Но предупреждают: ситуация сложная, и, вполне вероятно, критическая точка еще не пройдена. Поэтому сейчас преждевременно делать выводы, а тем более — ждать, что цены скорректируются до летних значений. Иными словами, ключевая проблема для типичного автомобилиста страны на ближайшую перспективу — это, к великому сожалению, не цена, а факт наличия на заправке топлива нужной марки.