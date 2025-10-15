Платные парковки Санкт-Петербурга перевели на динамический тариф

С 15 октября в Санкт-Петербурге начали действовать дифференцированные тарифы на платную парковку. Нововведения затронули Центральный и Адмиралтейский, а также Василеостровской и Петроградский районы.

Об этом сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Теперь стоимость стоянки привязана к популярности конкретного места. С учетом загрузки будет задействован один из нескольких коэффициентов.

Владельцам мотоциклов и мопедов придется платить от 50 до 180 рублей в час, порог от 100 до 360 целковых предусмотрен для обычных легковых автомобилей. А в случае прочего транспорта нужно приготовить от 200 до 720 «деревянных».

Поминутная оплата после первых 60 минут парковки тоже зависит от количества свободных мест. Вилка за минуту со второго часа составляет 0,83 — 3 рубля либо 1,67 — 6 и 3,33 — 12 «кровных» в зависимости от того, на чем вы приехали.

Правила и способы оплаты остались прежними, сохранен бесплатный интервал с 20:01 до 07:59, а также льготы для местных жителей и специальных категорий водителей.