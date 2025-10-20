Цены на парковочные места в Москве выросли на 18%

Об этом сообщает РИА Недвижимость, ссылаясь на данные риелторской компании «Этажи». По мнению экспертов, цены на парковочные места пошли вверх, поскольку застройщики жилья начали предлагать меньше привлекательных вариантов.
В столице на сегодняшний день выставлено на продажу 7,5 тыс. машино-мест. Наиболее высокий прайс — 37 млн рублей. За такие деньги предлагается площадка в 37 квадратных метров, находящаяся в районе Якиманка. А если точнее, в одном из жилых комплексов в Лаврушинском переулке. Максимально бюджетный вариант, расположенный в Южном Бутово, оценивается в 1,1 млн «деревянных».
Ощутимее всего увеличились цены парковочных мест за пределами МКАД, но все еще в городской черте: речь идет о 19-процентной прибавке. В пределах МКАД и в Новой Москве машино-места подорожали на 4% и 5%.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские автомобилисты массово бросились регистрировать свои гаражи.