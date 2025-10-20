Цены на парковочные места в Москве выросли на 18%

С начала текущего года средний прайс на столичные машино-места вырос до 3,7 млн рублей. Стоимость увеличилась на 18%, за квадратный метр начали просить 240 тыс. целковых.

Об этом сообщает РИА Недвижимость, ссылаясь на данные риелторской компании «Этажи». По мнению экспертов, цены на парковочные места пошли вверх, поскольку застройщики жилья начали предлагать меньше привлекательных вариантов.

В столице на сегодняшний день выставлено на продажу 7,5 тыс. машино-мест. Наиболее высокий прайс — 37 млн рублей. За такие деньги предлагается площадка в 37 квадратных метров, находящаяся в районе Якиманка. А если точнее, в одном из жилых комплексов в Лаврушинском переулке. Максимально бюджетный вариант, расположенный в Южном Бутово, оценивается в 1,1 млн «деревянных».

Ощутимее всего увеличились цены парковочных мест за пределами МКАД, но все еще в городской черте: речь идет о 19-процентной прибавке. В пределах МКАД и в Новой Москве машино-места подорожали на 4% и 5%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские автомобилисты массово бросились регистрировать свои гаражи.