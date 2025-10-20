Нарушителям правил парковки начали блокировать колеса во Владивостоке

В октябре 2025 года во Владивостоке стартовали испытания новой меры борьбы с автомобилистами, которые занимают места на платных парковках, не имея государственных регистрационных знаков или намеренно скрывая их.

Как сообщает телеграм-канал оператора «Цифровое Приморье», сперва информация об автомобиле без номеров передается в Управление дорог администрации города. После подтверждения нарушения на место приезжает уполномоченный специалист, который устанавливает на колесо машины специальный блокиратор, а также размещает уведомление на лобовом стекле.

Власти подчеркнули, что устройство невозможно снять без специального ключа, а уехать на авто получится только на эвакуаторе. Чтобы освободить транспортное средство, владельцу нужно самостоятельно связаться с Единой диспетчерской службой.

Для применения этой меры потребовалось внести изменения в краевой закон об административных правонарушениях, которые депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли еще в июне. Окончательный порядок действий и размеры штрафов будут утверждены после принятия соответствующего постановления, проект в настоящее время проходит согласование.