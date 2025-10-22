В Госдуме отказались вводить льготы на проезд по платным дорогам

По мнению представителей комитета Госдумы по транспорту, отечественные водители, в том числе и многодетные семьи, не должны безвозмездно пользоваться платными магистралями в стране. Освобождать такую категорию россиян от оплаты парковки на федеральном уровне тоже не будут.

Депутаты не стали делать исключений даже для многодетных

Как сообщает «Коммерсантъ», в случае платных дорог парламентарии руководствовались тем, что актуальные системы контроля не умеют делить автомобилистов на социальные категории. К тому же в соответствующем законопроекте не было указано, сколько доходов казна может потерять из-за введения очередных льгот, отметили в Счетной палате.

Согласно отзыву на инициативу, логичнее поддерживать многодетные семьи, передвигающиеся по платным магистралям, используя механизм компенсации расходов через органы социальной защиты.

Уточняется, что отдельно закреплять в федеральном законодательстве право многодетных не тратить деньги на платное парковочное пространство не имеет смысла, поскольку вопрос уже решен на региональном уровне. В таких случаях льготы могут предоставлять местные власти.