Дефицит финансирования дорожного ремонта в России достиг 443,8 млрд рублей

Счетная палата выявила дефицит финансирования дорожных работ в стране в размере 443,8 млрд рублей. Такая сумма необходима, чтобы привести федеральные и региональные магистрали в надлежащее состояние через пять лет.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет высшего органа государственного аудита. В рамках проверки были обнаружены нарушения на 7,1 млрд рублей, допущенные в Якутии, а также Тамбовской и Нижегородской областях. Поскольку некоторые недочеты удалось устранить, 794,3 млн рублей вернули в казну.

Для Управлений автомобильных дорог «Москва — Нижний Новгород» и «Вилюй» потребуются дополнительные инвестиции в размере 89,8 и 308,3 млрд рублей, чтобы к 2030 году обеспечить плановые показатели по федеральным трассам.

В ведомстве обратили внимание, что Нижегородской области удалось выполнить его рекомендации, снизив нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание дорог. В результате объем ассигнований из бюджета сократился на 13,4 млрд рублей в текущем году.