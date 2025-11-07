Заводи мотор: цены на АЗС в России могут «заморозить» до весны

Цены на АЗС в России по-прежнему вызывают крайнее беспокойство отечественных автомобилистов. Во многих регионах страны цифры, указывающие на актуальную стоимость горючего на заправках, растут буквально каждый день. К примеру, АИ-95 на бензоколонках крупной федеральной сети в областном центре одного из соседних с Подмосковьем регионов только за октябрь подорожал на 1,5 руб./л. И это совсем не исключение, а характерный пример. Более того, в отдельных регионах страны после тяжелого сентября сохранился острый дефицит моторного топлива. Многие частные заправки вообще приостановили работу ввиду отсутствия горючего как такового.

— И несмотря на старания властей, проблемы пока сохраняются, — соглашается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Стабилизация положения пока идет довольно медленно, с некоторыми «рецидивами». Так, в октябре на бирже обновились исторические максимумы цен на АИ-92. Да и реальные розничные объемы «народного» бензина дорожают заметно быстрее инфляции...

Почему это происходит? С одной стороны, в России вступил в силу закон о корректировке демпфера для нефтяников: в период с 1 сентября до конца 2026 года субсидии компаниям отрасли, нацеленные на сдерживание роста цен, снижаются на 50% и по бензину, и по дизелю. С другой, как замечает собеседник портала «АвтоВзгляд», власти в некоторой степени смягчили демпферный механизм. В октябре было принято решение отказаться от полного обнуления выплат, которое практиковалось в случаях, если цена на 92-й в ходе биржевых торгов в среднем за месяц вырастала более чем на 10%.

— Получается, что правительство, как замечает Юшков, показывает нефтепереработке и «кнут», и «пряник». Но результатом становится дальнейшее удорожание топлива. При этом отказать отрасли в поддержке власти сейчас не могут, — уверен ведущий аналитик ФНЭБ. — Мало того, что из-за санкций нефтяники получили дополнительную финансовую нагрузку (оборудование для НПЗ теперь завозится по более высоким ценам и дольше), так еще и удары беспилотников киевского режима нанесли ощутимый ущерб инфраструктуре переработки...

Фото: DC Studio/freepik.com

Однако сезонное сокращение потребления горючего в стране (что достаточно заметно в сравнении с августом и даже с сентябрем) в совокупности с восстановлением тех НПЗ, что были повреждены вражескими атаками, способствует стабилизации предложения и цен, убежден Юшков. Например, окончание курортного сезона благоприятно сказалось на обстановке с наличием топлива и уровнем цен в Крыму (хотя проблема в республике пока не решена окончательно и речь, скорее, идет сейчас о постепенном процессе).

Но и масштабного импорта топлива в Россию, несмотря на возникшие сложности, эксперт не ожидает. Сейчас поступают объемы из Белоруссии, а вот заметных поставок из стран дальнего зарубежья нет. Так что обнуление импортных пошлин на бензин стало, больше перестраховочной мерой, считает собеседник портала «АвтоВзгляд». Преждевременно утверждать, что потребление зарубежных объемов не вырастет за счет других направлений, но пока существенных поставок из-за пределов Союзного государства нет.

— При этом в дальнейшем высоки риски нехватки именно бензина, — уверен Юшков. Солярки страна потребляет практически вдвое меньше, чем производит, и в случае необходимости будет возможность сократить поставки за рубеж ради насыщения внутреннего рынка. С бензином сложнее — его экспорт и в «лучшие годы» не превышал 15% от объема производства. То есть его излишки не велики, что и способствовало возникшему дефициту в рознице. Тем не менее, вполне вероятно, что вскоре может произойти небольшой «отскок» на бирже, а цены в рознице «заморозятся» как минимум до весны...

Фото: Patrick Pleul/globallookpress.com

Впрочем, ситуация на топливном рынке в ближайшие месяцы будет в значительной мере зависеть, в том числе, от интенсивности и эффективности вражеских ударов по российским НПЗ и топливным хранилищам, признает ведущий аналитик ФНЭБ. Ведь этот фактор будет влиять на длительность простоев предприятий и, как следствие, грозить вероятным дефицитом актуального продукта на внутреннем рынке.

Полностью гарантировать безопасность всей нефтепереработки в стране пока не удалось, поскольку монополия на вооруженную защиту любых объектов принадлежит государству. Но работа в этом направлении ведется, и ситуация постепенно меняется.