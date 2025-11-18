В Госдуме призвали разрешить многодетным никогда не платить за парковку

Депутаты Госдумы предложили предоставить многодетным семьям права на повсеместную бесплатную парковку на территории нашей страны, невзирая на особенности регионального законодательства. Но речь идет только об одном автомобиле.

Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект уже направили на рассмотрение правительству. Авторами инициативы стали депутаты фракции ЛДПР. Согласно документу, порядок предоставления вышеупомянутой льготы на парковку должен определить кабмин.

Принятие законопроекта, по мнению его создателей, поспособствует снижению нагрузки на бюджет многодетных, а также обеспечит равенство гарантий для них в федеральном масштабе, плюс в целом укрепит институт семьи.

На сегодняшний день в России насчитывается более 2,5 млн многодетных семей. Большинство из них проживает за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, но практика освобождения такой категории населения от оплаты городских парковок действует только в двух столицах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что многодетных предложили освободить и от уплаты утильсбора.