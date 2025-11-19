Новые платные парковки в Подмосковье заработают 15 декабря

В Московской области 15 декабря запустят новые платные парковки на 11 региональных дорогах. В общей сложности там появится 475 машино-мест, включая предназначенные для инвалидов.

Как сообщает местный Минтранс, автомобилисты могут рассчитывать на новые стоянки в Пушкино, Балашихе, Ивантеевке, а также Домодедове, Озёрах, Зарайске и Дмитрове.

Например, в Ивантеевке можно будет воспользоваться парковой на улице Первомайской. Поскольку это жилая зона, владельцам обычных легковушек придется платить по 30 рублей в час, байкерам — по 15 «целковых», а водителям грузовиков — по 55.

В то же время в селе Ям, расположенном в городском округе Домодедово, обустроят специальную зону, где в случае легковушек за 60 минут стоянки возьмут 40 рублей в час. При наличии мотоцикла придется раскошелиться на двадцатку, а за большегруз — на 80 «деревянных».

Прочие парковки на девяти дорогах будут находиться в административной зоне. Такая формулировка означает, что каждые 60 минут для легкового транспорта обойдутся уже в полтинник, в два раза меньше предстоит платить мотоциклистам и вдвое больше тем, кто управляет грузовым транспортом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, для какой категории водителей в России парковку хотя сделать бесплатной.