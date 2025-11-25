В Госдуме призвали ввести точечные льготы на бензин

В нижней палате отечественного парламента предложили оценить целесообразность введения льгот на бензин для отдельных групп россиян. Речь идет о тех, кто нуждается в дополнительных мерах поддержи со стороны правительства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича. По его словам, сейчас нельзя отрицать социальную значимость стоимости горючки. На сегодняшний день ценообразование при производстве и реализации моторного топлива де-юре не фиксируется государством в определенных параметрах, напомнил депутат.

В текущем году «качели», в первую очередь, проявившиеся в чрезмерной волатильности биржевых и оптовых цен, снова поднимают тему эффективности применяемой модели регулирования отрасли, отметил г-н Станкевич. Он считает, что органам исполнительной власти нужно посмотреть на ситуацию с бензином шире, фокусируясь не только на инициативе «Российского топливного союза» о переходе на новый индекс для цен.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему оптовые цены на топливо в России снижаются, но ценники на АЗС прут вверх.