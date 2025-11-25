В Госдуме призвали ввести точечные льготы на бензин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича. По его словам, сейчас нельзя отрицать социальную значимость стоимости горючки. На сегодняшний день ценообразование при производстве и реализации моторного топлива де-юре не фиксируется государством в определенных параметрах, напомнил депутат.
В текущем году «качели», в первую очередь, проявившиеся в чрезмерной волатильности биржевых и оптовых цен, снова поднимают тему эффективности применяемой модели регулирования отрасли, отметил г-н Станкевич. Он считает, что органам исполнительной власти нужно посмотреть на ситуацию с бензином шире, фокусируясь не только на инициативе «Российского топливного союза» о переходе на новый индекс для цен.
