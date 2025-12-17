За машино-места в Москве начали просить по 4 млн рублей

В декабре текущего года средняя стоимость машино-мест в столичных новостройках достигла отметки 4 млн рублей. За год ценник вырос на 10%.

О ситуации на рынке рассказали «Известия», ссылаясь на исследование аналитиков ГК «Ферро-Строй», которые подвели предварительные итоги 2025-го. По словам экспертов, названную ими сумму москвичам придется заплатить при желании парковать свой автомобиль на стоянках строящихся и готовых многоквартирных домов, а также апарт-комплексов. Не стали исключением и объекты реновации.

Машино-места в новостройках массового сегмента обойдутся чуть дешевле средней планки, в кармане нужно иметь в районе 2,8 млн рублей. Но жилье бизнес-класса заставит раскошелиться уже на 4,3 млн. В случае премиума цена вырастает до 6 млн, а элитная категория обязывает иметь не меньше десятки.

По словам аналитиков, на сегодняшний день ликвидность машино-мест и жилья в Первопрестольной сопоставима. Причем квартиры дорожают быстрее, чем парковочные пространства.