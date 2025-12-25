В России на 14% вырос объем ремонта и строительства дорог

По итогам 2025 года в нашей стране вырос объем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог. Речь идет о 28 тыс. км, что на 14% выше прошлогодних результатов. На сей раз удалось уложить 213 млн кв. м асфальта.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на вице-премьера Марата Хуснуллина, выступившего на открытом заседании правкомиссии по региональному развитию. Оказалось, что на опережающее финансирование дорожных работ в 2025-м выделили 201 млрд рублей.

В итоге перед наступлением 2026-го удалось привести в порядок 74% федеральных трасс. Почти такие же цифры актуальны для опорной сети дорог. А если говорить о крупнейших городских агломерациях, речь идет о 85%, а также в случае региональных дорог — о 56% .

К главным проектам текущего года г-н Хуснуллин отнес запуск скоростного участка Дюртюли-Ачит магистрали М12 «Восток, протяженность которого составила 275 км. В результате от Екатеринбурга до столицы нынче можно доехать за 16 часов.