В Москве отменят платную парковку в новогодние каникулы

С 31 декабря по 10 января столичным водителям не придется тратить деньги на платную парковку. Однако стоянки со шлагбаумом будут по-прежнему работать в привычном режиме.

Так же в праздники будет изменена работа МЦК И МЦД

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил московский Дептранс. Представители ведомства уточнили, что 11 января платные парковки Первопрестольной переведут в режим воскресного дня. То есть появится необходимость принудительно раскошеливаться в пределах зон с динамическим тарифом и на улицах, где за стоянку берут 380, 450 и 600 рублей в час. В остальных случаях вместо парковки можно потратиться на стакан горячего чая или кофе, разглядывая наряженные в честь праздников елки, светящиеся гирлянды и новогодние инсталляции.

Кстати, столичному метрополитену и Московскому центральному кольцу (МЦК) предстоит работать круглосуточно в новогоднюю ночь, а Московскими центральными диаметрами (МЦД) удастся воспользоваться до трех часов утра. С восьми вечера 31 декабря и до шести утра 1 января проезд на общественном транспорте сделают бесплатным.

