В 2026 году в Санкт-Петербурге не будут расширять зону платной парковки

Власти Санкт-Петербурга решили отказаться от расширения зоны платной парковки в наступившем году. По крайней мере, на сегодняшний день соответствующих планов не существует.

Об этом рассказал вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков в рамках интервью агентству ТАСС. По словам чиновника, пока приоритетом в формировании единого парковочного пространства в Северной столице является развитие городских и перехватывающих автостоянок, включая многоуровневые.

В Санкт-Петербурге необходимо регулировать транспортные потоки, включая личные автомобили тех, кто стремится поколесить по центру города. С помощью перехватывающих автостоянок местные власти стремятся пересадить водителей на общественный транспорт, что поможет в утренние и вечерние часы-пик разгрузить дорожные заторы.

Напомним, зона платной парковки в городе охватывает Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский районы и Крестовский остров. Сейчас исправно работают 18 перехватывающих автостоянок и 14 городских. Первая категория подразумевает наличие 1795 парковочных мест, а вторая — 2061.