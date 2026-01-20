В России планируют ввести отсрочку на оплату парковки

В обозримой перспективе российским автомобилистам могут разрешить не сразу оплачивать парковку. В результате должно снизиться количество штрафов для тех, кто не успевает перевести деньги за короткий промежуток времени.

Как сообщает ТАСС, о разработке соответствующих поправок в закон об организации дорожного движения говорится в ответе Минтранса на запрос депутатов Госдумы от фракции «Новые люди». В декабре парламентарии обратились в ведомство, предложив расширить легальные сроки оплаты за парковки до пяти суток. Напомним, сейчас в Москве на такую процедуру отводится всего пять минут, в Северной столице — 15.

Изучив инициативу депутатов, представители Минтранса заявили, что готовят профильный законопроект, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий.

С одной стороны, грядущие перемены позволят снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок, а с другой должна вырасти платежная дисциплина, отметили в министерстве.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для многодетных по всей РФ.