149

В России планируют ввести отсрочку на оплату парковки

Нововведения должны облегчить жизнь водителям

В обозримой перспективе российским автомобилистам могут разрешить не сразу оплачивать парковку. В результате должно снизиться количество штрафов для тех, кто не успевает перевести деньги за короткий промежуток времени.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России планируют ввести отсрочку на оплату парковки

Как сообщает ТАСС, о разработке соответствующих поправок в закон об организации дорожного движения говорится в ответе Минтранса на запрос депутатов Госдумы от фракции «Новые люди». В декабре парламентарии обратились в ведомство, предложив расширить легальные сроки оплаты за парковки до пяти суток. Напомним, сейчас в Москве на такую процедуру отводится всего пять минут, в Северной столице — 15.

Изучив инициативу депутатов, представители Минтранса заявили, что готовят профильный законопроект, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий.

С одной стороны, грядущие перемены позволят снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок, а с другой должна вырасти платежная дисциплина, отметили в министерстве.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для многодетных по всей РФ.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует