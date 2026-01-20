Расходный материал: новая беда столичных водителей

Пристрастие столичного градоначальства к безостановочному украшению Москвы сделало, конечно, город настоящей «конфеткой» и «открыткой». Тут не поспоришь: достаточно сравнить «до» и «после» чтобы понять, насколько поменялась Первопрестольная. Однако в погоне за «улучшайзингом» мэрия применила немало откровенно спорных решений, которые слишком дорого «аукаются» московским автомобилистам. Особенно — зимой. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Столичные дороги — предмет гордости команды г-на Собянина, а сосуществование водителей и пешеходов — рабочий «кейс» для всей страны. Статистика — наука специфическая, но ежегодное сокращение числа аварий в Первопрестольной — цифра, не подразумевающая разночтений.

Другой вопрос — какой ценой это благолепие достигнуто. В частности, московский водитель зажат со всех сторон региональными законами, правилами и штрафами, а лишний раз нарушить — нога не опускается, ибо дорого, а камеры — не дремлют. Никогда. Сюда же стоит внести платные дороги и перспективы не заплатить, а так же запарковаться в неположенном месте, которые обходятся в пятизначную цифру. Нравится — не нравится, как говорится...

Но есть у московских властей и откровенные промахи, ничего кроме боли и совершенно необоснованных трат в жизнь автовладельца не приносящие. Яркий пример — бетонные полусферы, которыми утыкали многие дворовые проезды и перекрестки, оградили пешеходные переходы и дорожки, чтобы не заставили машинами.

Фото: avtovzglyad.ru

Мысль — благая, но исполнение подвело, что особенно ярко проявляется зимой. Особенно после крепкого снегопада, когда эти бетонные конструкции просто не видны, и водитель, пытаясь разъехаться или припарковаться, налетает на «малую архитектурную форму».

Далее — ремонт бампера (если повезет) или дорогостоящее посещение СТО. Сферы — разной высоты, некоторые могут пробить картер и на внедорожнике, что уж говорить про кроссовер или тривиальный седан.

Добавляют «перца» и коммунальные службы: расчищая снег, трактора «перемещают» полусферы в хаотичном порядке, после чего любой сугроб на парковке получает «свою изюминку». Лишнее движение — и плати. А ночью-то, как понимаете, особо и так ничего не видно, даже без учета снега.

Проблема стала настолько серьезной, что на досках объявлений и в автосервисах даже появилась услуга по оперативному ремонту бамперов, пострадавших от «малых архитектурных форм»: пластик склеят, подлатают и заплавят, до конца зимы хватит. Цена вопроса — около 5000 рублей. Недешево, однако, но бамперы, особенно на новенькие китайские кроссоверы, ждать по 2-3 месяца. А ездить — надо.

Фото: globallookpress.com

В итоге, применение нового инструмента координации дворовой парковки привнес в жизнь горожан не порядок, как планировалось, а хаос. Более того, сфера хотя и тяжелая, но вполне подвижная: народ, ради местечка, начал их самостоятельно перемещать. Куда? Правильно, под ноги пешеходам.

Теперь бабульки с тележками и дедульки с палками тоже должны маневрировать. На выходе имеем дискомфорт и для одних, и для других участников дорожного движения. А хотелось бы — перемен к лучшему. А решение с полусферами явно нуждается в доработке: не для северной снежной страны оно. И уж точно не для мегаполиса с миллионами машин.