Российским водителям могут разрешить бесплатно парковаться у аптек

Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Георгий Арапов, Антон Ткачев и Ксения Горячева выступили с очередной социальной инициативой — разрешить автомобилистам безвозмездно оставлять свои машины на платных парковках около аптек. С таким предложением они обратились к главе Минтранса Андрею Никитину, направив ему соответствующее письмо.

О том, что российских водителей могут освободить от оплаты парковок возле аптек, сообщает ТАСС — наши коллеги ознакомились с документом. В нем уточняется, что бесконечно долго занимать место, не рассчитываясь за стоянку, не получится. Время парковки ограничат 15 минутами. Этого вполне достаточно, чтобы гражданин успел приобрести необходимые лекарства и уехать.

Зачем вообще понадобилось такое нововведение? Авторы инициативы считают несправедливым нынешний порядок: те, кому нужно быстро заскочить в аптеку, зачастую вынуждены платить за целый час парковки. А это — несоразмерная финансовая нагрузка за кратковременную услугу. И действительно — например, в Москве есть зоны, где за 60 минут стоянки взимают 600 или даже 800 (динамический тариф) целковых. Хотя многие сервисы позволяют вернуть средства за «неизрасходованное» время.

— Считаем целесообразным рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ со стороны Минтранса России предусмотреть во всех регионах единый социально ориентированный подход и установить возможность бесплатной парковки сроком до 15 минут на платных парковках в городской черте, расположенных в непосредственной близости от аптечных организаций, независимо от формы собственности аптек и времени суток, — говорится в обращении к министру транспорта Андрею Никитину.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для многодетных семей по всей России — как в Москве и Санкт-Петербурге. Если его в итоге примут, то оформить «льготный тариф» можно будет на один автомобиль, которым владеет кто-то из супругов.