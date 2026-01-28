Долги водителей по штрафам за парковку в Москве достигли 9 млн рублей

В минувшем году общая сумма задолженностей по штрафам автомобилистов Первопрестольной, предпочитающих не оплачивать парковку, достигла отметки 9 млн рублей. На специальные стоянки переместили более шести десятков машин злостных нарушителей.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный департамент транспорта. Уточняется, что добычей эвакуаторов «Московского паркинга» стали 66 легковушек, чьи владельцы накопили особо крупные долги.

Чаще всего без ведома хозяев по решению Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за высокий забор уезжали баварские модели с шильдиком BMW. Такое случалось семь раз. Вторую строчку занимает Mercedes-Benz с пятью случаями. А третье место делят Lexus и Audi, на долю которых выпало по три принудительных эвакуации.

Эвакуированные автомобили вернутся к хозяевам, только если последние в полном объеме погасят накопившиеся задолженности, подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.