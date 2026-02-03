Названы самые аварийные дороги Москвы

По итогам 2025 года наиболее аварийными дорогами Москвы признаны МКАД, Третье транспортное кольцо, а также Ленинградский проспект, Варшавское шоссе и шоссе Энтузиастов.

ДТП в столице чаще всего случаются на крупных магистралях

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании «Т-Страхование». Эксперты оценили ситуацию, ориентируясь на количество обращений пользователей сервиса «Помощь на дорогах». Выяснилось, что 10,8% вызовов поступило с МКАД. Самыми проблемными участками внешнего кольца Первопрестольной считаются 68-й и 76-й км, следом идет развязка в Котельниках.

Благодаря 9,4% вторая строчка досталась Ленинградскому проспекту, ДТП чаще всего фиксировали в районе станции метро «Динамо», Бегового тоннеля, а также на выездах в сторону Химкок. Тройку лидеров замкнуло Третье транспортное кольцо с показателем 8,6%.

В свою очередь, шоссе Энтузиастов досталось 6,8%, а заканчивается топ-5 на Варшавском шоссе с 5,2%. Там происшествия с участием автомобилей нередко происходили в районе Аннино и на участке в сторону Видного.