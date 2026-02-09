За самое дорогое машино-место в Москве заплатили более 40 млн рублей

По итогам 2025-го самым дорогим в столице оказалось машино-место, приобретенное за 40,3 млн рублей. За такую сумму хозяину досталось чуть больше двадцати «квадратов».

Как сообщает ТАСС, вышеупомянутая площадка для парковки автомобиля на 21,6 кв. м расположена в жилом проекте в районе Патриарших прудов. Следующую строчку в рейтинге заняла аналогичная стоянка в 13,3 кв. м, находящаяся в строящемся элитном клубном доме в Соймоновском проезде в Хамовниках. Тройку лидеров замыкает объект из того же района Первопрестольной. Речь идет о машино-месте за 36,5 млн рублей, его площадь достигает 21,6 кв. м.

Реальная цена сделок может быть и скромнее, так как оценка стоимости не учитывает индивидуальных условий, которыми может воспользоваться конечный покупатель благодаря застройщику, пояснила директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис.

В прошлом году в столице нашли владельцев 14,2 тыс. машино-мест. Если проводить параллель с 2024-м, спрос просел на 15%. В то же время он оказался выше, чем за предыдущие пару лет.