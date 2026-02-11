Право на бесплатную парковку в Москве получили 140 тысяч многодетных семей

За последние четыре года в столице стало почти на четверть больше разрешений на бесплатную парковку, полученных многодетными семьями. На сегодняшний день 138 тыс. из них оформили соответствующие документы.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Он подчеркнул, что парковочное разрешение, позволяющее бесплатно оставлять автомобили на уличных стоянках Первопрестольной, является одной из мер поддержки многодетных семей.

По словам г-на Ликсутова, с 2022 года количество действующих парковочных разрешений в столице увеличилось на 23%. Машину можно спокойно оставлять на всех бесплатных городских стоянках, за исключением специализированных площадок для инвалидов, грузовиков и автобусов. Такие возможности сохраняются для многодетных на протяжении всего срока действия льготы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для многодетных по всей России.