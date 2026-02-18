Стало известно, когда парковка в Москве станет бесплатной

Автомобильные парковки на всех московских улицах будут бесплатными в День защитника Отечества, 23 февраля. Предусмотрено только одно исключение.

Об этом в своем официальном канале в мессенджере Max рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что в следующий понедельник жителям и гостям Первопрестольной не придется платить даже на тех парковках, где в обычные будни нужно отдавать по 380, 450 и 600 рублей в час.

Насчет зон с динамическими тарифами 23 февраля беспокоиться тоже не стоит, а вот парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме, отметил градоначальник.

Согласно подсчетам столичного департамента транспорта, в наступившем году в Москве удастся бесплатно парковать автомобили 71 день. Причем 21 из них — праздники, куда вошли новогодние каникулы, 23 февраля, 8-9 марта, 1-2, 9 и 11 мая, а также 12-13 июня, 4 ноября и, наконец, 31 декабря. Остальные 50 суток приходятся на воскресные дни, но они имеют свои особенности.

