Правительство одобрило постоплату парковки в России

Кабмин поддержал введение механизма постоплаты автомобильных парковок в нашей стране. Соответствующий законопроект уже готовят, его должны внести в Госдуму в течение 2026 года.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на премьер-министра Михаила Мишустина. Он пояснил, что правительство поддерживает инициативу, поскольку ее реализация принесет больше удобства водителям.

Минтранс под кураторством вице-премьера Виталия Савельева подготовил целый набор корректировок в закон «Об организации дорожного движения в России», добавил г-н Мишустин. По его словам, нововведения коснутся общих принципов организации и администрирования парковок.

Помимо всего прочего, предусмотрен механизм постоплаты парковочных сессий. На сегодняшний день формулировки уже отрабатываются на разных уровнях, включая регионы и экспертный совет.