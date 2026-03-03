В России появится реестр временно перекрытых автодорог

В обозримой перспективе власти нашей страны планируют создать реестр перекрытых автомобильных дорог. Из того же перечня водители смогут узнавать о временных ограничениях в движении.

Соответствующий документ уже частично одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности. В результате простым автомобилистам должно стать проще объезжать неожиданные пробки, Кроме того, инициатива облегчит жизнь перевозчикам, занимающимся доставками различных грузов.

В пояснительной записке к документу указано, что безопасность дорожного движения вырастет благодаря вышеупомянутому реестру и установлению единого порядка введения временных ограничений или прекращений движения на всей территории Российской Федерации.

По мнению представителей комиссии, пока в действующей редакции законопроекта не учтено, для кого именно движение ограничено на тех или иных дорогах, и этот момент необходимо доработать. Еще одна коллизия заключается в том, что контроль за проездом отдан автоматически системам фото- и видеофиксации нарушений весогабаритных параметров. Но поправки в закон, устанавливающие такие требования, прошли только первое чтение в Госдуме, поэтому нововведение нуждается в дополнительных корректировках.