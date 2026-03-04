Минтранс обновил правила ремонта и содержания федеральных дорог

Согласно проекту новых правил ремонта и содержания автомобильных магистралей федерального значения в России, их собственниками прежде всего должны планироваться и выполняться работы, влияющие на безопасность дорожного движения. Соответствующий документ, разработанный Минтрансом, придет на смену действующей версии документа шестилетней давности.

Как сообщает «Коммерсант», нововведения станут руководством к действию для федеральных казенных учреждений (ФКУ) Росавтодора и филиалов государственной компании «Автодор». Конкретики пока нет, но судя по всему, дорожники в первую очередь займутся устранением колейности, восстановлением коэффициента сцепления покрытия и установкой освещения. Состояние автотрасс, подлежащих ремонту, начнут мониторить с учетом аварийности.

В Минтрансе прогнозируют, что реализация инициативы позволит повысить долю отремонтированных федеральных трасс, увеличить скорость доставки грузов, а также снизить количество ДТП.

Согласно пояснительной записке к проекту, актуальные правила ремонта и содержания дорог доказали свою работоспособность. Но в то же время правоприменительная практика выявила потребность в уточнении и детализации некоторых процедур.