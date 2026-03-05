Автомобильные парковки Москвы станут бесплатными на два дня

Москвичи и гости Первопрестольной получат возможность бесплатно оставлять свои автомобили на всех улицах города в честь Международного женского дня. За парковку не придется платить в ближайшее воскресенье и понедельник — 8 и 9 марта.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает московский департамент транспорта. Уточняется, что водители в том числе смогут сэкономить, поставив личный транспорт в зонах динамического тарифа, а также на парковках, где за час обычно берут 380, 450 и 600 рублей. Однако стоянки, оборудованные шлагбаумом, являются исключением, и продолжат работать в привычном режиме.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, плату за парковку на период грядущих государственных праздников отменили по решению градоначальника Сергея Собянина. Ситуация не повлияет на загруженность парковок, поскольку в такие дни на дороги выезжает меньше автомобилей, чем обычно. В то же время власти просят водителей быть бдительными и помнить про соблюдение ПДД.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что правительство одобрило постоплату парковки в России.