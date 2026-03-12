В 2026 году в России обновят и построят более 180 км федеральных трасс

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» за текущий год в нашей стране силами Росавтодора планируют построить и обновить 183,3 км автодорог федерального значения.

Об этом сообщается в официальном канале Минтранса в национальном мессенджере Max. Основная цель реализации задуманного заключается в повышении экономической связности российских регионов.

В Подмосковье до восьми-десяти полос расширится трасса М8 «Холмогоры». Под Рязанью ожидается появление Южного обхода с 18 объектами, включая переходы, мосты и развязки. В ДНР продолжат восстанавливать магистраль Р280 «Новороссия», включая ограждения, тротуары и освещение.

В Челябинской области на трассе М5 «Урал» появятся пять эстакад, включая крупнейшую в регионе Симскую. Пропускная способность дороги вырастет до 30 тыс. автомобилей в сутки с прежних 11 тыс. Еще должно завершиться строительство обходов трех населенных пунктов на трассе Р351 Екатеринбург-Тюмень в Свердловской области.