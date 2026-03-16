18

Российским регионам через год отдадут муниципальные дороги

Нововведения призваны улучшить ситуацию с ремонтом

В России планируют объединить с региональной автодорожной сетью местную, протяженность которой превышает миллион километров. Корректировки должны положительно повлиять на обстановку с ремонтными работами, хотя финансовое обеспечение рискует усугубиться.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на Российскую ассоциацию территориальных органов управления автодорогами (РАДОР). Согласно сведениям организации, на содержание и ремонт километра региональной дороги в стране за год уходит 2,65 млн рублей, местная обходится в 0,71 млн.

Если объединить региональные и местные магистрали, общая финансовая обеспеченность имеет шансы упасть до 1,35 млн целковых. Такие положение дел может помешать реализации плана по ремонту 60% всех региональных дорог в стране к 2030 году.

Методы борьбы с потенциальной проблемой прорабатывает Минтранс. После консультаций с экспертами должно появиться единое консолидированное решение.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует