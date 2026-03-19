В Подмосковье могут запретить продажу топлива несовершеннолетним

Московская областная дума подготовила законопроект, который введет запрет на продажу горючего лицам, не достигшим совершеннолетия. В ближайшее время его вынесут на рассмотрение.

Об этом сообщают «Известия». Уточняется, что мера призвана сократить число происшествий с участием мототехники, которой управляют дети и подростки. Параллельно прорабатывается вопрос и об ограничении продажи самих питбайков.

Подмосковные власти намерены перенять практику субъектов РФ, где операторы заправочных станций уже сейчас могут потребовать удостоверение личности при возникновении сомнений в возрасте клиента. Такие нормы уже действуют в Санкт-Петербурге, Татарстане и ряде других областей. Как подчеркнул вице-спикер регионального парламента Олег Рожнов, они направлены не на ужесточение контроля, а на сохранение здоровья юного поколения.

Сотрудники областного Минтранса обратили внимание, что в руках подростков может оказаться не только бензиновый, но и электрический питбайк. Так что на следующем этапе власти планируют урегулировать и этот вопрос.

По информации местной Госавтоспекции, ситуация с аварийностью питбайков ухудшается. Так, в 2025 году зафиксировано 48 аварий, и в 43 из них за рулем находились водители младше 16 лет. Жертвами ДТП стали трое несовершеннолетних, еще 49 детей получили травмы. Для сравнения: в 2024-м таких происшествий было 33 — в них погиб 1 ребенок, а пострадали 37.