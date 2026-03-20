Названы улицы Москвы, где за автомобилистами начнут следить пристальнее

С 23 по 30 марта Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) будет пристальнее следить за поведением водителей на четырех участках. В частности, инспекторы сосредоточатся на проверке соблюдения правил остановки и стоянки.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил московский департамент транспорта. По данным ведомства, МАДИ планирует активно патрулировать улицы Большая Никитская, Россолимо и Малая Пироговская, а также Комсомольскую площадь.

Столичным автомобилистам напомнили о необходимости соблюдения правил парковки и остановки. Кроме того, водители не должны создавать угрозу для пешеходов и помехи остальным участникам движения.

Усиленные проверки помогают снизить количество нарушений, почеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.