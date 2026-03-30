Треть автомобилей во дворах Москвы признали брошенными

На дороги не выезжает третья часть машин, припаркованных в столичных дворах. Фактически они превратились в «места отстоя» для второго-третьего автомобиля в семье.

Такие легковушки мешают жителям ближайших домов и не только

В беседе с газетой «Коммерсант» об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, машины, припаркованные на длительный срок, становятся помехой как для жителей ближайших домов, так и для других автомобилистов. Двор не должен быть отстойником для брошенных или разукомплектованных авто, подчеркнул чиновник.

Около 40% столичных семей имеют личный транспорт, но далеко не все им постоянно пользуются, отметил заммэра. Он добавил, что автомобили, стоящие во дворах не по правилам, являются одной из причин ДТП, а также затрудняют проезд скорой помощи и пожарных.

В рамках реализации программы «Мой комфортный двор» в некоторых районах Первопрестольной строят дополнительные капитальные парковки, которые позволят изменить ситуацию к лучшему. Инициатива рассчитана на шесть-десять лет, в прошлом году она коснулась почти четырех сотен дворов.

