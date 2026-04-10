Штраф за неоплату парковки в Подмосковье вырос в 6 раз, но не для всех

Для некоторых автомобилистов власти Московской области существенно изменили размер штрафа, предусмотренного за неоплаченную парковку. Теперь при таком нарушении придется больше тратить должностным и юридическим лицам.

Об этом сообщается на официальном сайте Московской областной думы. Необходимые корректировки уже внесены в региональную версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Если раньше для должностных и юридических лиц было предусмотрено одинаковое наказание, то сейчас в случае первой категории оно увеличилось вдвое, а для второй так и вовсе в шесть раз. В итоге место прежних 2500 рублей автомобилисты будут вынуждены выкладывать либо 5000 «целковых», либо 15 000. Согласно нововведению, минимальный штраф нынче будут получать исключительно физические лица, то есть простые водители.

В ряде регионов нашей страны давно применяется дифференцированная ответственность, и подобный опыт признан успешным. Например, соответствующая практика введена в Ленинградской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае, отметил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

По данным Мособлдумы, в прошлом году за игнорирование оплаты парковок юридические лица получили более 13% постановлений от общего объема.

